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Новости. Экономика
10:08, 03 Апреля 2019

РСХБ первым в России выпустил специальные карты для фермеров

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АО "Россельхозбанк" приступил к выпуску дебетовой и кредитной банковских карт для сотрудников, акционеров и участников организаций-членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) на базе платежной системы "Мир".

РСХБ предлагает бесплатно оформить платежную карту в любом регионе России. Комиссия за годовое обслуживание не взимается. Держатели таких карт получат дополнительную выгоду, возвращая кэшбэк при совершении покупок до 10%. Также клиенты могут участвовать в программе лояльности платежной системы "Мир". По дебетовой карте без комиссии доступно снятие наличных в устройствах сторонних банков на территории РФ до 150 тыс. рублей в месяц, а льготный период кредитования по кредитной карте составляет до 55 дней.

"Россельхозбанк традиционно поддерживает фермеров, предлагая наиболее выгодные программы для заемщиков малого и среднего бизнеса в АПК. В тесном взаимодействии с АККОР были разработаны продукты для юридических лиц на проведение сезонных работ и розничный кредит на любые цели для глав КФХ. Теперь мы сделали еще один шаг для укрепления нашего долгосрочного сотрудничества и представляем новый проект - карты для физических лиц. Уверена, что  выгодные условия обслуживания, как по дебетовой, так и кредитной карте, будут пользоваться популярностью у фермеров", - подчеркнула первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.  

РСХБ одним из первых начал эмиссию национальной платежной карты "Мир" и сегодня ведет активную работу по выпуску российских карт в соответствии с Законом "О национальной платежной системе". На 01.03.2019 более 4,5 млн клиентов используют платежные карты Россельхозбанка.

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