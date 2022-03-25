Ручей размывает дорогу к домам жителей нового микрорайона Петрозаводска

Жители Кукковки не могут проехать к своим домам по улице Калиновая.

Петрозаводчанка обратилась за помощью к мэру города Владимиру Любарскому. О ситуации с размытой дорогой на улице Калиновая она сообщила в комментарии на странице главы столицы Карелии в соцсети.

«Мы не можем проехать к своим домам, машину негде оставить, вокруг узкая проезжая дорога, или лес. На перекрестке между домами Калиновая 8 и 10, образовался ручей, глубиной 30-40 см, шириной от 40 см, и во все длину дороги. Автобусы от нас не ходят, а на работу и в школу добираться нужно. Ручей только больше становится, он бежит сверху из леса. Мы и копаем каждый день, и кирпичи подкладываем, но без специальной техники уже совсем не справиться», - пишет горожанка.

Специалисты администрации города заявили, что заявка жительницы Кукковки передана в подрядную организацию для проведения расчистки участка.

Ранее сообщалось, на дороге в центре Петрозаводска образовалась огромная яма.