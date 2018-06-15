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Новости. Общество
15:58, 15 Июня 2018

Руководитель "Автоспецтранса" возмущен, что в Карелию привозят мусор из соседних регионов

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Руководство ООО "Автоспецтранс", которое с 1 мая отвечает за уборку мусора по всей Карелии, считает незаконным ввоз твердых коммунальных отходов в республику из соседних регионов без согласования с властями Карелии.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике директор компании Иван Новиков.

Он рассказал о результатах проверки деятельности ООО "Полигон", которое занимается приемом мусора на полигоне в Пряжинском районе Карелии. По словам Новикова, туда привозят отходы из Ленинградской области.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-06-15 16:19:11
Не пускатьт на наш Полигон чужаков! Ё :) Свой мусор некуда девать,нам чужого не надо! :)
dgin
2018-06-15 16:04:23
Вот те раз , да тут целая мафия работает и Карелию загаживает .Тут уж " Полигон " так полигон устроили . Органы то хде ?????Утонем же в дерьме .
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