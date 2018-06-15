Руководитель "Автоспецтранса" возмущен, что в Карелию привозят мусор из соседних регионов

Руководство ООО "Автоспецтранс", которое с 1 мая отвечает за уборку мусора по всей Карелии, считает незаконным ввоз твердых коммунальных отходов в республику из соседних регионов без согласования с властями Карелии.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике директор компании Иван Новиков.

Он рассказал о результатах проверки деятельности ООО "Полигон", которое занимается приемом мусора на полигоне в Пряжинском районе Карелии. По словам Новикова, туда привозят отходы из Ленинградской области.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".