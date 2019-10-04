Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" рассказал об инвестиционной привлекательности Карелии

Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" в Петрозаводске Павел Титов рассказал об условиях развития региона.

В конце сентября в Петрозаводске работала бизнес-миссия общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Делегация делороссов встретилась с представителями карельского правительства, Петрозаводского городского округа, бизнесменами региона.

В ходе встречи Павел Титов отметил, что "Республика Карелия – очень интересный регион. Здесь есть полезные ископаемые, природные ресурсы. Есть уникальная природа, которая дает возможность серьезно развивать туристическое направление".

"Что касается инвестиционного климата, то он тоже в Карелии благоприятный. Достаточно сказать, что республика по объему федеральной финансовой помощи, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, вошла в первую пятерку регионов России. Это очень серьезный показатель. Благоприятный инвестиционный климат – это одно из важных условий развития региона", - сказал Титов.

Каковы были цели визита бизнес-миссии и что удалось сделать за три дня работы, читайте в интервью с членом Координационного совета организации, президентом ПАО "Абрау – Дюрсо", руководителем бизнес-миссии Павлом Титовым.