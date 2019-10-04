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Новости. Общество
10:15, 04 Октября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" рассказал об инвестиционной привлекательности Карелии

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Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" в Петрозаводске Павел Титов рассказал об условиях развития региона.

В конце сентября в Петрозаводске работала бизнес-миссия общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Делегация делороссов встретилась с представителями карельского правительства, Петрозаводского городского округа, бизнесменами региона.

В ходе встречи Павел Титов отметил, что "Республика Карелия – очень интересный регион. Здесь есть полезные ископаемые, природные ресурсы. Есть уникальная природа, которая дает возможность серьезно развивать туристическое направление".

"Что касается инвестиционного климата, то он тоже в Карелии благоприятный. Достаточно сказать, что республика по объему федеральной финансовой помощи, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, вошла в первую пятерку регионов России. Это очень серьезный показатель. Благоприятный инвестиционный климат – это одно из важных условий развития региона", - сказал Титов.

Каковы были цели визита бизнес-миссии и что удалось сделать за три дня работы, читайте в интервью с членом Координационного совета организации, президентом ПАО "Абрау – Дюрсо", руководителем бизнес-миссии Павлом Титовым.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-04 10:37:42
Климат благоприятный, а инвесторов нет
бюджет
2019-10-04 10:58:06
zanoza, для инвесторов климат на Багамах благоприятный, это в Азбуке прописано!
zanoza
2019-10-04 11:27:44
бюджет, !!!!
бюджет
2019-10-04 10:34:13
Опять ископаемые и природные ресурсы! До самолетов, тракторов, экскаваторов ни у одного умника мозги не работают!
Саныч
2019-10-04 11:40:22
бюджет, за самолеты особенно обидно). Прошляпили Онежский самолетостроительный завод!
бюджет
2019-10-04 11:51:44
Саныч, умник ты наш не распознанный, к чему этот высер?
zanoza
2019-10-04 10:58:58
бюджет, так хлопотно это создавать, да и разучились :)
Беня
2019-10-04 11:12:34
zanoza, не разучились, а уничтожили, шоб не конкурировала с производственными мощностями, размещенными во "всех нормальных странах". В их распоряжении свои мощностя есть и они должны быть загружены заказами :)
zanoza
2019-10-04 11:27:04
Беня, за державу обидно :)
Lana
2019-10-04 11:20:27
Беня,

Плюсую!!!
Для благоприятного инвестиционного климата одного желания маловато будет. Вот как упрется инвестор в местную бюрократию, как начнет понимать что от него "хотят", тогда розовые очки посшибает.
Гость
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