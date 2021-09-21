Руководитель фирмы в Карелии предстанет перед судом за подделку документов

Жительница Сортавальского района «освободила» отца знакомой от обязательных работ, но теперь сама рискует сесть за решетку, сообщили в Следкоме республики.

Следователи Сортавалы завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в подделке документов.

Как было установлено, обвиняемая, являясь директором фирмы по обслуживанию жилого фонда в Сортавальском районе, составила официальные документы о трудоустройстве жителя района. Ранее мужчина был признан виновным в административном нарушении и отправлен на обязательные работы в ту самую фирму.

Директор по просьбе дочери нарушителя, работавшей в той же фирме, составила документы о выполнении им обязательных работ. Фактически же мужчина наказание не отбыл и на работах не присутствовал.

На предварительном следствии женщина признала свою вину. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.