Руководитель карельского Минэка учится на экономическом факультете ПетрГУ

Исполняющий обязанности министра экономического развития Карелии Павел Буренков завершает обучение в магистратуре экономического факультета ПетрГУ.

Об этом он сообщил на заседании комитета по экономической политике парламента Карелии. Буренков выступил перед депутатами в рамках процедуры согласования его кандидатуры для назначения на пост министра.

По словам будущего главы Минэка, он обучается в магистратуре по специальности "финансовая экономика" на заочном отделении.

Сейчас Буренков имеет только юридическое образование.

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