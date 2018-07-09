Руководитель карельского Минэка учится на экономическом факультете ПетрГУ

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Исполняющий обязанности министра экономического развития Карелии Павел Буренков завершает обучение в магистратуре экономического факультета ПетрГУ.
Об этом он сообщил на заседании комитета по экономической политике парламента Карелии. Буренков выступил перед депутатами в рамках процедуры согласования его кандидатуры для назначения на пост министра.
По словам будущего главы Минэка, он обучается в магистратуре по специальности "финансовая экономика" на заочном отделении.
Сейчас Буренков имеет только юридическое образование.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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