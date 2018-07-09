Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
11:15, 09 Июля 2018

Руководитель карельского Минэка учится на экономическом факультете ПетрГУ

По теме

Чиновникам пенсия не нужна?
09.07.18 13:09
ФОТО, ВИДЕО: Жители Карелии сказали "Нет!" повышению пенсионного возраста
09.07.18 11:11
Глава Общественной палаты Карелии рассказала, почему не пришла на митинг против повышения пенсионного возраста
06.07.18 12:25
Все новости
Загрузка...

Исполняющий обязанности министра экономического развития Карелии Павел Буренков завершает обучение в магистратуре экономического факультета ПетрГУ.

Об этом он сообщил на заседании комитета по экономической политике парламента Карелии. Буренков выступил перед депутатами в рамках процедуры согласования его кандидатуры для назначения на пост министра.

По словам будущего главы Минэка, он обучается в магистратуре по специальности "финансовая экономика" на заочном отделении.

Сейчас Буренков имеет только юридическое образование.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Чиновникам пенсия не нужна?
09.07.18 13:09
ФОТО, ВИДЕО: Жители Карелии сказали "Нет!" повышению пенсионного возраста
09.07.18 11:11
Глава Общественной палаты Карелии рассказала, почему не пришла на митинг против повышения пенсионного возраста
06.07.18 12:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-07-09 13:08:36
Юрист липовый , с двумя законами о приставах в голове , экономист никакой с заушным образованием , в армии не служил . Вообще обуза сплошная для государства . Впрочем как и все там на пр.Ленина 19 . Блатота законченная .
Михаил Безбородов
2018-07-09 12:46:55
В ПетрГУ уже нет факультетов, а действуют только институты. экономический факультет вошел в состав института экономики и права.
Мизантроп
2018-07-09 12:24:37
Почитайте отзывы в сети про Российский новый университет, уссытесь.
deep
2018-07-09 12:22:44
Вот это жесть ! На управление лодочным мотором, свыше 10 лс, требуют корочки. А тут цельный министр, госслужащий без корочек. Там же требуется, при приеме на работу по конкурсу, стаж, квалификация и далее. Жесть!
Мизантроп
2018-07-09 12:08:13
Ахахахаааахахааааа..... Напомните ему, чтобы в армию сходить не забыл.
NIK
2018-07-09 11:51:14
Куда ни глянь в этом местной власти , сплошная дрянь . Димон , ..арфён рулят . В отставку всю эту комадрилью ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mike
2018-07-09 11:41:49
А как он может что-то заканчивать в Петрозаводске, если он тут никогда не жил и всего несколько месяцев в городе? Ответ, думаю, очевиден. Юристы тоже покупают дипломы, прекрасно понимая, что это противоправно. Вот и правительство подобрал глава. Куда смотрит президент. Пора заканчивать эту вакханалию приставскую
Старый дед щукарь
2018-07-09 11:37:46
Быстренько поступил чтобы корочки получить!
Сеня
2018-07-09 11:31:06
Надзорные то органы то есть в этой республики ??, Это же подрыв государственного устройства , такая никакая кадровая политика . Откуда быть экономике , медицине , соц.сфере если там засели люди без образования и опыта работы , однако .
Сеня
2018-07-09 11:26:18
И это что министр экономического развития - студент заочник . Вы там , что охр...ли в этом правительстве " приставы ". Сами никто и министр такой же . Вот это бедлам устроили ...Жутко становится за Карелию .Кумовство дошло до верха неприличия и тупости . Да , уж , " вождь " РК подобрал себе подобных .
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
02.07.2018, 14:33
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется тепло
02.07.2018, 11:29
Ничего не боится
02.07.2018, 19:10
ФОТО: Полину Гагарину заподозрили в анорексии
05.07.2018, 13:08
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
02.07.2018, 12:21
Билеты на самолет "Петрозаводск-Москва" подорожали в три раза

Аналитика

Сегодня 12:46
Политкухня
"Правительство – в отставку, импичмент Путину"
Участники митинга против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске потребовали отставки президента и правительства.
Огромная пропасть 6
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 2
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст 2
06.07.2018 12:58
Ничего не боится 7
02.07.2018 11:29
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
Сегодня 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»