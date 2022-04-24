Руководитель мебельной компании из Петрозаводска попалась на интернет-мошенничестве

Попытка жительницы Калининграда приобрести карельскую мебель закончилась обращением в полицию.

В петрозаводскую полицию поступило заявление от 31-летней жительницы Калининграда. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, скорее всего, обосновавшихся на территории республики. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая пояснила, что в одной из социальных сетей нашла страничку карельской мебельной компании, специализирующейся на изготовлении детской мебели. Она написала менеджеру о том, что хотела бы заказать кроватку для ребёнка. Тот ответил, что мастера с радостью возьмутся за работу. Оговорив условия сделки, сотрудник фирмы отправил реквизиты счёта и написал о том, что необходимо внести полную стоимость — 10 950 рублей. Женщина согласилась. Однако в срок её заказ так и не был выполнен. Попытки связаться с контрагентом и вернуть деньги успехом не увенчались — страничку жительницы Калининграда заблокировали.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастна 33-летняя петрозаводчанка. Она дала признательные показания и подтвердила, что является индивидуальным предпринимателем и руководителем мебельной компании. Горожанка объяснила, что некоторые заказы, в том числе и жительницы из Калининграда, фирма выполнить не успела. Правда, по каким причинам, а также, почему потерпевшей не отвечали, не оформили возврат средств и отправили «в чёрный список», ответа не дала. Установлено, что полученные деньги подозреваемая вывела через счёт родственницы и потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Предпринимательнице грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, житель Карелии получил рейтузы вместо тактических брюк и сообщил об этом в полицию.