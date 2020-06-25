890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус не помешал реализации планов по развитию транспортной инфраструктуры Карелии 1
25.06.2020 11:54
Еще 24 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии
25.06.2020 08:53
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь 13
25.06.2020 15:48
Подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска преобразился (ФОТО) 12
25.06.2020 15:21
В Верховном суде Карелии началось рассмотрение иска о незаконности режима самоизоляции 4
25.06.2020 15:13

Руководитель предприятия в Карелии задолжал своим работникам почти 800 тысяч рублей

Новости. Криминал
08:05, 26 Июня 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы возбуждено в Питкяранте.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщает сайт комитета.

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по июнь 2020 года руководство закрытого акционерного общества при осуществлении коммерческой деятельности не выплатило заработную плату 8 работникам предприятия, осуществляющего деятельность на территории Питкярантского района. Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 791 тысячи рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, и принимаются меры для восстановления нарушенных прав работников. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщают в Следкоме.

Ранее сообщалось, что организация в Карелии расплатилась с сотрудниками за работу, чтобы не попасть под уголовную статью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»