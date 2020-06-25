Руководитель предприятия в Карелии задолжал своим работникам почти 800 тысяч рублей

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы возбуждено в Питкяранте.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщает сайт комитета.

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по июнь 2020 года руководство закрытого акционерного общества при осуществлении коммерческой деятельности не выплатило заработную плату 8 работникам предприятия, осуществляющего деятельность на территории Питкярантского района. Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 791 тысячи рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, и принимаются меры для восстановления нарушенных прав работников. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщают в Следкоме.

Ранее сообщалось, что организация в Карелии расплатилась с сотрудниками за работу, чтобы не попасть под уголовную статью.