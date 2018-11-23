Руководитель Пряжинской администрации сбил 4-летнего ребенка

Исполняющий обязанности главы администрации Пряжинского района Карелии Владимир Гомза стал участником ДТП, где сбили 4-летнего ребенка.

Как стало известно "Столице на Онего", 20 ноября в 20.15 у дома № 5 по улице Совхозной в поселке Пряжа был совершен наезд на ребенка. Водителем, совершившим наезд, оказался и.о.главы районной администрации Пряжинского района Карелии Владимир Гомза.

Владимир Гомза, управляя автомобилем Opel Zafira, наехал на 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

Факт своего участия в ДТП "Столице на Онего" подтвердил сам Гомза.

"Ребенок выскочил на дорогу в зоне, не предназначенной для перехода, - пояснили в Госавтоинспекции Карелии, - мама мальчика была рядом и хотела пойти домой, не вызывая ГИБДД и скорую, так как, по ее мнению, ничего страшного не произошло. Но водитель настоял на вызове сотрудников ДПС и осмотре ребенка врачами".

По информации ГИБДД Карелии, прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС зафиксировали факт наезда на 4-летнего пешехода, протокола об административном нарушении не составляли, так как водитель не являлся нарушителем ПДД. В медицинском учреждении был проведен осмотр ребенка, где врачи также не зафиксировали травм.

"По данному происшествию вынесено определение о возбуждении административного расследования", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что 24 октября на внеочередной сессии депутатов Пряжинского района Владимир Гомза был избран новым и.о. главы районной администрации. До назначения руководителем районной администрации Гомза возглавлял отдел правовой и организационной работы администрации.