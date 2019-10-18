Руководитель районной администрации опроверг слухи об объединении учреждений культуры в Медгоре

Глава администрации Медвежьегорского района Карелии Сергей Яляев опроверг информацию о смене директора Медвежьегорского городского центра культуры и объединении всех учреждений культуры в одно.

Как рассказал "Столице на Онего" источник, в Медвежьегорском районе Карелии обсуждают планы по смене директора местного ДК и объединение районных учреждений культуры. Новым руководителем городского центра культуры и досуга может стать экс-депутат местного горсовета Александр Плеханов, мае 2019 года устроивший драку в Доме культуры. Инцидент попал на видео.

"Столица на Онего" обратилась к главе районной администрации Сергею Яляеву за комментарием.

"Неправда, что ожидается смена руководства в Доме культуры. Я не знаю, что это за информация у вас. Я не собирался никого менять, а если она (Андрианова – действующий директор) собирается делать какие-то движения, то я прокомментировать их не могу", - сказал Сергей Яляев.

На вопрос о планах объединить учреждения культуры в Медвежьегорском районе чиновник сказал: "По этому вопросу комментариев нет. Это все надуманное. И обсуждать это некорректно".