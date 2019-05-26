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Новости. Происшествия
09:30, 26 Мая 2019
фото: Кадр из видео/ [Рупор] Медвежьегорска / ВК

ВИДЕО: В Карелии депутат горсовета напал на человека и ударил его кулаком по голове?

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Пользователи соцсети узнали в агрессоре медвежьегорского депутата, а в обидчике - работника местного Дома культуры.

На видеозаписи с камеры внутреннего наблюдения видно, как в фойе учреждения появляются два мужчины, между которыми, предположительно, происходит словесный конфликт. Один из героев видео показывает своему оппоненту сжатый кулак. Когда второй участник сцены отворачивается и пытается уйти, агрессор наносит ему удар в область левого виска кулаком правой руки. Далее запись, размещенная в паблике  "[Рупор] Медвежьегорска" в соцсети "Вконтакте", обрывается.

Авторы поста называют имена предполагаемых участников конфликта. По их мнению, в роли агрессора выступает депутат Медвежьегорского горсовета Александр Плеханов, а в роли пострадавшего от удара оказался якобы заместитель директора Дома культуры по фамилии Белов.

Как сообщается в паблике, Плеханов ранее занимал должность директора местного ДК, а конфликт мог возникнуть из-за расхождения представлений двух мужчин о качестве ремонта кровли, произведенного в учреждении культуры ранее. По информации сообщества, конфликт возник непосредственно в фойе местного ДК.

"По мнению редакции, именно личное мнение господина Белова о качестве выполненных работ по ремонту кровли здания ДК и дало повод для нападения на него со стороны Александра Плеханова. Белов предпринял попытки отстоять документы, на которые покушался Плеханов, а именно акт экспертной организации о выявленных нарушениях и халатности, допущенных при ремонте кровли", - пишут авторы медвежьегорского паблика и утверждают, что отремонтированная ранее крыша ДК сейчас протекает.

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Комментарии

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Lana
2019-05-26 10:44:12
Слуги народа во всей красе! Там где пахнет шкурными интересами и разоблачениями пускают вход все, в т.ч. и кулаки. Здесь явно что-то нечисто, пора обратить на это внимание правоохранителей и СК.
Саныч
2019-05-26 10:41:59
"Плеханов ранее занимал должность директора местного ДК". Культура так и прет.
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