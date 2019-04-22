Руководитель Северного научно-исследовательского института рыбного хозяйства дал показания в суде

Заключение о возможности формирования двух новых рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто на севере Карелии оказалось подготовлено без исследования влияния на водоем уже существующих форелевых ферм.

В Верховном суде Карелии 22 апреля состоялось очередное заседание по административному иску жительницы деревни Войница Калевальского национального района Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства об отмене ведомственного приказа о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто. Суд выслушал свидетельские показания исполняющего обязанности директора Северного научно-исследовательского института рыбного хозяйства Петрозаводского государственного университета Вячеслава Широкова, который готовил для карельского Минсельхоза заключение о возможности формирования этих рыбоводных участков. У заключения не оказалось ни даты, ни номера, ни указания на источники научных работ, поэтому судья Верховного суда Елена Кудряшова поинтересовалась у руководителя СевНИИРХа ПетрГУ, как можно было бы проверить те выводы, к которым он пришел, но Широков ответил, что для этого существует министерская комиссия.

По словам и.о. директора института, он готовил заключение по личной просьбе бывшего руководителя Управления рыбного хозяйства Минсельхоза Карелии Игоря Пепеляева. Свою работу Широков назвал "аналитической" и признал, что никаких исследований о возможном влиянии уже существующих на озере Верхнее Куйтто форелеводческих хозяйств на водоем СевНИИРХ ПетрГу не проводил. Тем не менее, это не помешало руководителю института написать в своем заключении, что гидрологические условия новых рыбоводных участков на Верхнем Куйтто "позволяют проводить выращивание 450 тонн двухлеток-двухгодовиков форели на первом рыбоводном участке на двух модулях и 1000 тонн трехлеток товарной форели на втором рыбоводном участке на четырех модулях без ущерба для окружающей водной среды".

Примечательно, что когда коммерческий директор ООО "КС Групп" Денис Разумов, добивающийся открытия на озере Верхнее Куйтто новой форелевой фермы, спросил на судебном заседании у Широкова, позволяет ли его заключение выращивать тысячу тонн садковой форели, руководитель института неожиданно затруднился с ответом. "Мое мнение, что на данный момент в силу вот этих вот разногласий должна быть, скорее всего, независимая экспертиза с привлечением других специалистов", - заявил Вячеслав Широков под протокол суда.

На сегодняшнем заседании суд также удовлетворил ходатайство истца о приобщении к материалам дела официального письма исполняющей обязанности директора Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Ольги Лебедевой, в котором, в частности, говорится:

"В озерах Верхнее, Среднее и Нижнее Куйтто нагуливается пресноводная форма атлантического лосося, который нерестится в реках: Лива, Вуокинйоки, Каба, Пирта, Куржма, Войница и Пистайоки, – говорится в письме, подписанном временно исполняющей обязанности директора Института биологии Ольгой Лебедевой. – Пресноводный лосось занесен к Красные книги РФ и Карелии, относится к особо охраняемому виду. В связи с этим устройство форелевых хозяйств в акватории указанных рек, включая проточные озера, недопустимо. Особенность биологии лосося заключается в разделении жизненного цикла на речной (2-3 года) и озерный (1,5-2 года) периоды. Нерест возможен только в реках на течении. В озерах нереста не происходит. Однако для нагульного лосося также важна чистая вода. В связи с этим избыток мощностей форелевых хозяйств негативно отразится на качестве воды в озере Верхнее Куйтто. Рассчитанные предельные объемы выращивания форели в садках – 800 тонн – следует считать оптимальными, и их превышение приведет к попаданию в озеро естественно не утилизируемых биогенных элементов. Это приведет к эвтрофикации и росту биологической продуктивности озера – начнет активно развиваться литоральная действительность и обильный планктон, вода начнет цвести. Появятся цианобактерии, выделяющие токсины (алкалоиды и низкомолекулярные пептиды), опасные в плане отравления для рыб, других животных и людей".



