Руководитель Следкома Карелии навестил девочку, на которую упали футбольные ворота

Евгений Швец, руководитель карельского Следкома, в ходе рабочей поездки в Беломорский район навестил пострадавшую при падении футбольных ворот девочку и вручил ей подарок, сообщили в ведомстве.

В ходе выезда в Беломорский район руководитель следственного управления Карелии Евгений Швец проверил работу территориального следственного отдела и провел прием граждан, посетив потерпевшую по уголовному делу о падении ворот.

Напомним, что 10 сентября ученица 7 класса во время занятий на уроке физической культуры получила травму в результате падения на нее металлических ворот.

Руководитель следственного управления поинтересовался самочувствием девочки, познакомился с матерью потерпевшей, рассказал о ходе расследования уголовного дела и пожелал ребенку скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что 12-летнюю пострадавшую от падения ворот в Беломорском районе успешно прооперировали.