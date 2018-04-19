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Новости. Общество
18:20, 19 Апреля 2018

Руководителем АО "Пряжинское" среди прочих был водитель КамАЗа

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Стало известно, по каким "серым" схемам работал карельский зверосовхоз и почему там произошла массовая гибель животных.

Одним из директоров крупного и некогда успешного сельхозпредприятия некоторое время был 30-летний Антон Никифоров, после непродолжительной "деятельности" которого обнаружилась крупная недостача полученных из бюджета средств.

Директором АО "Пряжинское" Антона Никифорова назначили в 2016 году. Как выяснилось в суде, Никифоров - "по образованию" водитель грузовика (на его странице в "ВКонтакте" так и написано: "водитель КамАЗа"). Его мать является женой родного брата тогдашнего фактического управляющего "Пряжинского" и партнера инвестора Федора Миховича – Александра.  И Никифоров начал руководить предприятием. Он тут же получилт субсидию на выполнение мелиоративных работ, предприятию от Минсельхоза был перечислен аванс – почти 1,3 млн рублей. Для выполнения работ Никифоров заключил договор с ООО "Славянка М" (фирмой Миховича). Причем работы должны были быть завершены к ноябрю 2016 года, после чего надлежало отчитаться о расходах и подтвердить выполнение работ. После увольнения Никифорова в сентябре 2016-го, выяснилось, что ООО "Славянка М" были перечислены лишь 500 тысяч рублей, а куда делись остальные деньги – неизвестно. 

Подробности – в нашем материале.

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