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Новости. Криминал
12:20, 24 Октября 2019
фото: © EPA/GIL COHEN MAGEN/POOL

Руководителя фирмы в Карелии будут судить за кражу 5 млн рублей

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Директора ООО "Вуд Трек" обвиняют в 11 преступлениях, сообщили в прокуратуре Карелии.

С 2013 год по 2016 год обвиняемый, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем ООО "Вуд Трек", незаконно включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения за якобы уплаченные другими коммерческими организациями услуги, связанные с приобретением лесопродукции, но фактически поставленной в адрес компании иными субъектами предпринимательской деятельности, не являющимися плательщиками НДС.

Путем обмана налогового органа, мужчина украл  более 5 млн рублей.

Вину в совершении указанных преступлений обвиняемый признал полностью, причиненный материальный ущерб возместил в полном объеме.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.

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Писарев
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