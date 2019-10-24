Руководителя фирмы в Карелии будут судить за кражу 5 млн рублей

Директора ООО "Вуд Трек" обвиняют в 11 преступлениях, сообщили в прокуратуре Карелии.

С 2013 год по 2016 год обвиняемый, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем ООО "Вуд Трек", незаконно включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения за якобы уплаченные другими коммерческими организациями услуги, связанные с приобретением лесопродукции, но фактически поставленной в адрес компании иными субъектами предпринимательской деятельности, не являющимися плательщиками НДС.



Путем обмана налогового органа, мужчина украл более 5 млн рублей.

Вину в совершении указанных преступлений обвиняемый признал полностью, причиненный материальный ущерб возместил в полном объеме.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.