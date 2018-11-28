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Новости. Общество
12:14, 28 Ноября 2018
фото: ptzgovorit.ru

Руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии оспорила штраф в Верховном суде республики

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Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович оспорила в Верховном суде республики штраф за невыполнение требований прокурора.

Напомним, 23 октября городской суд Петрозаводска признал Людмилу Котович виновной по ст. 17.7 КоАП и оштрафовал ее на две тыс. рублей. Как следует из материалов дела, летом 2018 года прокуратура после сообщений СМИ решила проверить уличную торговлю в Петрозаводске. Надзорное ведомство обратилось с требованием в управление Роспотребнадзора о предоставлении специалиста для участия в проверке плодоовощной продукции. Специалист должен был взять пробы и провести исследования.

В своем ответе в прокуратуру представители управления Роспотребнадзора написали, что в проверке примет участие специалист-эксперт отдела санитарного надзора для оказания экспертной и консультационной помощи, но не для отбора проб и их исследования. Изъятие продукции, не соответствующей законодательству, и проведение лабораторных исследований проводится в рамках контрольно-надзорных мероприятий управления.

Представитель прокуратуры в горсуде пояснила, необходимый специалист выделен не был, что не дало возможность завершить проверку.

Людмила Котович со штрафом в две тыс. рублей не согласилась и направила жалобу в Верховный суд республики с просьбой отменить решение горсуда и прекратить административное дело. Представители прокуратуры республики требовали не удовлетворять жалобу и оставить в силе решение Петрозаводского суда, так как оно законное и обоснованное.

Суд перенес рассмотрение жалобы на 5 декабря.

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Комментарии

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Ванёк
2018-11-28 12:44:12
Опять прокуратура накосячили и превысила свои полномочия . Так бы с себя спрашивали как с других , а то реальных дел не видно .
Гость
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