Руководителя Костомукшского заповедника оштрафовали за нарушения при закупке топлива

Учреждение закупило горюче-смазочные материалы почти на полмиллиона рублей без проведения конкурсных процедур.

Прокуратура Костомукши выявила нарушения федерального законодательства о контрактной системе в работе заповедника "Костомукшский", сообщил зампрокурора города Александр Марков.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что при закупке горючего не проводился аукцион.

В нарушение указанных требований в 2018 году учреждением осуществлена закупка горюче-смазочных материалов на сумму 499 тысяч рублей без проведения конкурсных процедур.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города Костомукши принял решение о возбуждении в отношении исполняющего обязанности директора учреждения дела об административном правонарушении.

Материалы проверки были направлены в Управления Федеральной антимонопольной службы УФАС по Карелии.

По результатам рассмотрения постановления прокурора, должностному лицу назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.