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Руководство филиала банка в Петрозаводске получило штраф за выговор сотруднику

Новости. Общество
17:40, 08 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Сотрудник филиала банка в Петрозаводске, получивший от руководства выговор с нарушением Трудового кодекса, обратился за защитой в суд, сообщили в УФССП Карелии.

Cудебные приставы добиваются отмены незаконного выговора взыскателю.

Так, сотрудник контактного центра одного из филиалов банка, ведущего свою деятельность в Петрозаводске, получил дисциплинарное взыскание в виде выговора с нарушениями требований Трудового Кодекса. За защитой своих прав работник обратился в Петрозаводский городской суд, который удовлетворил его исковое заявление, признав действия работодателя незаконными.

Приставы взяли исполнение решения суда на контроль. А когда приехали вручать постановление исполнительному директору филиала банка, то он отказался ставить свою подпись на уведомлении.

Законом предусмотрено 5 дней для добровольного исполнения решения суда, но должник не воспользовался этой возможностью. Судебный пристав-исполнитель установил, что требование не выполнено, в связи с чем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора юридическому лицу в размере 50 тысяч рублей.

Должнику направлено новое требование, с новым сроком исполнения указанного решения суда. В случае неисполнения этого требования должник вновь будет оштрафован.

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Комментарии

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новый
2020-04-08 19:29:03
Дожили. Теперь уже и выговор не объявить. Борзеть людишки начали.
Гость
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