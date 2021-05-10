Управляющую компанию в Петрозаводске оштрафовали за плохое обслуживание трех домов

Главный инженер одной из управляющих компаний Петрозаводска получил штраф за плохое обслуживание деревянных домов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводская прокуратура этой зимой провела проверку соблюдений требования законодательства о содержании общего имущества многоквартирных домов. Основанием для проверки стали обращения жителей трех деревянных домов, которые обслуживает одна управляющая компания.

В ходе проверки выяснилось, что стекла в подъездах частично отсутствовали, а уборка придомовой территории и чистка кровли от наледи и сосулек проводилась плохо. Кроме того, были установлены факты соединений системы электроснабжения посредством «скруток», а также имелись оголенные провода.

В результате проверки выявленные нарушения были устранены, а также был произведен перерасчет платы в пользу жильцов.

Кроме того, главный инженер управляющей компании был признан виновным в административных нарушениях, связанных с ненадлежащим содержанием общего имущества многоквартирных домов, и ему был назначены штрафы на общую сумму 29 тысяч рублей.

Постановления вступили в законную силу.

Напомним, ранее в Петрозаводске офис одной из управляющих компаний, накопившей долг более 10 миллионов рублей, штурмовали судебные приставы.