"Русал" начал трудоустройство высвобождаемых работников Надвоицкого завода

Попавшая под санкции США компания "Русал" начала процесс высвобождения и последующего трудоустройства работников Надвоицкого алюминиевого завода, который является градообразующим предприятием для моногорода Надвоицы.

Об этом ТАСС сообщили в управлении труда и занятости республики.

Ранее сообщалось, что "Русал" в августе начинает консервацию электролизных мощностей завода, продукция которого оказалась невостребованной из-за санкций США. С апреля предприятие работает только на склад, генерируя значительные убытки, отметил представитель компании.

"В мае-июле 2018 году "Русал" уведомил Центр занятости населения о высвобождении 14 работников в течение двух месяцев. Всем гражданам была предложена другая работа, в том числе на "Русском радиаторе" (входит в "Русал"- прим ТАСС). Восемь человек, уведомленных о высвобождении, при содействии службы занятости трудоустроены. Четыре человека приняли решение и уволились по соглашению сторон с полагаемыми выплатами, еще два человека пока не приняли решения", - сказала собеседник агентства, добавив, что "массовых сокращений на сегодняшний день не заявлено".

В самом "Русале" ранее заверили, что сотрудники НАЗ не пострадают в результате консервации мощностей завода: в приоритетном порядке персонал завода будет трудоустроен на развивающемся производстве "Русский радиатор" (входит в "Русал"), в рамках организации центра обработки данных (ЦОД), а часть персонала продолжит работу на участках по обеспечению жизнедеятельности поселка и проектов, реализуемых на промплощадке. Также предусмотрено трудоустройство сотрудников в других регионах с возможность переобучения на новые специальности и "повышенные выплаты в рамках соглашения сторон" для остальных работников завода.

В компании отмечали, что намерены "выполнять все свои обязательства перед работниками, предоставив каждому возможности для сохранения занятости, в первую очередь, в рамках реализации проектов по перепрофилированию НАЗа и созданию рентабельных производств с использованием инфраструктуры предприятия".

По данным Министерства экономического развития и промышленности Карелии, за январь-июнь этого года Надвоицкий алюминиевый завод произвел 4,9 тыс. т первичного алюминия и сплавов, что составило 82% к аналогичному периоду предыдущего года. По итогам 2018 года предприятие планирует объем продукции на уровне 8,8 тыс. т, что на 3,1 тыс. т меньше показателей 2017 года. Снижение объема производств связано с проведением капитального ремонта 11 электролизеров.

Надвоицкий алюминиевый завод введен в эксплуатацию в 1954 году и является градообразующим предприятием карельского моногорода Надвоицы, в котором проживает 7,6 тыс. человек. С 2003 года заводом, на котором трудятся 343 человека, владеет компания "Русал".