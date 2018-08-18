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Новости. Общество
09:59, 18 Августа 2018

"Русал" остановил производство алюминия на Надвоицком заводе в Карелии

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Надвоицкий алюминиевый завод, который является градообразующим предприятием для карельского моногорода Надвоицы, остановил производство.

Попавшая под санкции США компания "Русал" в августе начала консервацию электролизных мощностей завода, продукция которого оказалась невостребованной из-за американских санкций. С апреля 2018 предприятие работало только на склад, генерируя значительные убытки.

"Отключили подачу электроэнергии, слили металл. Производство алюминия остановилось", - сказал ТАСС сообщили председатель профсоюзной организации завода Михаил Шестоперов.

По его словам, с каждым сотрудником ведется индивидуальная работа. Предлагаются работы по демонтажу оборудования НАЗа, трудоустройство на находящемся на территории завода предприятии по производству алюминиевых радиаторов "Русский радиатор" (входит в "Русал"), переход на заводы в других регионах.

"Есть соглашение между работодателем и профсоюзами. При желании люди могут уволиться и, если стаж более 15 лет, получить сразу семь средних заработных плат, а у к кого меньше 15 лет - шесть средних зарплат", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в "Русале" отмечали, что часть работников завода уже рассматривает варианты по дальнейшему трудоустройству. Несколько работников высказали желание продолжить работу на "Русском радиаторе", часть рассматривают предложения о работе на предприятиях алюминиевого дивизиона компании или у других работодателей. "Русал" обещает "придерживаться повышенных социальных обязательств, чтобы обеспечить возможность трудоустройства и переобучения на новые специальности, переезда на новые места сотрудникам, которые решат продолжить трудовой путь в других регионах или вне предприятия", - говорится в комментарии. Всем остальным будут предложены повышенные выплаты в рамках соглашения сторон.

Надвоицкий алюминиевый завод введен в эксплуатацию в 1954 году и является градообразующим предприятием карельского моногорода Надвоицы, в котором проживает 7,6 тыс. человек. С 2003 года заводом, на котором трудятся 343 человека, владеет компания "Русал".

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