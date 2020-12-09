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"Ruskeala Symphony" стал лучшим в области событийного туризма "Russian Event Awards-2020"

Новости. Культура
17:40, 10 Декабря 2020
фото: официальная страница главы Карелии Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976
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Фестиваль "Ruskeala Symphony" стал обладателем Гран-при IX Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards-2020", сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Наш фестиваль победил в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры" для городов с населением до 100 тысяч человек. В финал номинации вышли еще 13 ярких мероприятий из разных регионов России, но именно нашему фестивалю под открытым небом, который объединил в себе невероятную красоту природы и музыки, жюри поставило высший балл!

"Я поздравляю коллектив Карельской государственной филармонии и горного парка "Рускеала" с этой наградой. И благодарю всех, кто помог воплотить идею создания фестиваля. К сожалению, сегодня с нами уже нет Александра Артемьева, директора горного парка. В том, что у Карелии сегодня есть "Ruskeala Symphony" — его огромная заслуга", - написал Артур Парфенчиков.

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