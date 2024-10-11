«Рускеальский экспресс» сократит вместимость почти вдвое

Знаменитый карельский ретропоезд сократится более чем на 80 мест.

Популярный туристический ретропоезд «Рускеальский экспресс», курсирующий между Сортавалой и Горным парком Рускеала, временно сократит свою вместимость.

Как сообщили в группе Рускеальский экспресс , с 14 по 25 октября и с 5 ноября по 14 декабря 2024 года из состава поезда будут исключены два вагона. Таким образом, общее количество мест уменьшится более чем на 80.