«Рускеальский экспресс» стал одним из лучших турпроектов в России

Проект с экспрессом, добавившим популярности горному парку «Рускеала», получил премию в один млн рублей.

Десять проектов со всей страны удостоились правительственной премии в области туризма. Победители получили один миллион рублей, которые могут потратить на дальнейшее развитие своего объекта. Среди обладателей премии оказался и проект из Карелии под названием «Ожившая история. Рускеальский экспресс», сообщает ЦУР.

«Рускеальский экспресс» — это стилизованный ретропоезд на паровозной тяге, погружающий его пассажиров в давно ушедшее время. Несомненно, экспресс добавил популярности горному парку Рускеала, число посетителей которого сегодня исчисляется сотнями тысяч человек», — рассказали в республиканском Управлении по туризму.

Кроме проекта «Рускеальского экспресса» в число победителей премии попал проект «Реализация чартерных программ по приоритетным туристическим регионам России», организованный туристическим оператором Fun& Sun.

Летом этого года туроператор организовал цепочку чартерных программ в Карелию. Всего состоялось 22 рейса. Общее количество пассажиров, которых составило 3562 человека.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комиссия рассмотрела 130 заявок.

«Отмечу, что это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены 10 лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность», — рассказал Чернышенко.

Лучшими, по мнению правительства, стали проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями, а также проекты с акцентом на новые интерактивные форматы для детских и семейных путешествий. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность.

В завершение Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что лауреаты премии задают высокую планку и определяют ключевые тренды внутреннего туризма. Правительство будет поддерживать такие инициативы и в следующем году. Вице-премьер также поблагодарил всех за профессионализм и умение работать на результат, пожелал успехов и позитивных откликов туристов.