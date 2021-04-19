Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
«Если будет команда сверху» 2
19.04.2021 15:44
Горсовет Петрозаводска объяснил, почему Ирина Мирошник не уйдет с работы после 20 апреля 5
19.04.2021 15:58
Пессимистичный прогноз владельцев магазинов в Карелии оправдался в 2021 году 2
19.04.2021 09:36
Анатолий Воронин: «Депутат Государственной Думы — это главный защитник интересов региона» 9
19.04.2021 12:25
В Петрозаводске 27-летняя женщина зарезала знакомого в пылу пьяной ссоры 1
19.04.2021 11:18
Банковским пластиковым картам осталось недолго жить - прогноз 5
19.04.2021 09:01
Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в Питкяранте (ВИДЕО) 13
19.04.2021 11:01

Рыбачка из района Карелии скончалась в машине скорой помощи

Новости. Происшествия
07:15, 20 Апреля 2021
фото: МЧС Карелии
Загрузка...

Врачи не успели отогреть провалившуюся под лед женщину, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 18 апреля, в 11.00 на пульт дежурно-спасательной службы МЧС поступил с звонок с просьбой о помощи. На озере Сямозеро, недалеко от деревни Чуралахта, двое рыбаков – мужчина и женщина – провалились под лед.

Трагедия произошла в 300 метрах от берега.

Как рассказали в МЧС, 57-летняя женщина и 64-летний мужчина пошли на рыбалку на озеро Сямозеро. Следуя по льду, женщина провалилась и начала тонуть, мужчина бросился ее спасать. Все происходящее увидели жители деревни, которые вызвали спасателей, а сами, не теряя времени, выдвинулись рыбакам на помощь. Добираться до тонущих пришлось на лодке, так как у берегов уже открытая вода и на лед не попасть.

К моменту приезда спасателей рыбаков удалось вытащить из полыньи. Женщине потребовалась помощь врачей, а мужчина от госпитализации отказался.

В результате происшествия рыбачка до больницы не доехала, скончалась от полученного переохлаждения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»