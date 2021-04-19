Рыбачка из района Карелии скончалась в машине скорой помощи

Врачи не успели отогреть провалившуюся под лед женщину, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 18 апреля, в 11.00 на пульт дежурно-спасательной службы МЧС поступил с звонок с просьбой о помощи. На озере Сямозеро, недалеко от деревни Чуралахта, двое рыбаков – мужчина и женщина – провалились под лед.

Трагедия произошла в 300 метрах от берега.

Как рассказали в МЧС, 57-летняя женщина и 64-летний мужчина пошли на рыбалку на озеро Сямозеро. Следуя по льду, женщина провалилась и начала тонуть, мужчина бросился ее спасать. Все происходящее увидели жители деревни, которые вызвали спасателей, а сами, не теряя времени, выдвинулись рыбакам на помощь. Добираться до тонущих пришлось на лодке, так как у берегов уже открытая вода и на лед не попасть.

К моменту приезда спасателей рыбаков удалось вытащить из полыньи. Женщине потребовалась помощь врачей, а мужчина от госпитализации отказался.

В результате происшествия рыбачка до больницы не доехала, скончалась от полученного переохлаждения.