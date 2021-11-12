Рыбак провалился под лед на Ладожском озере в Карелии

В Лахденпохском районе спасатели регистрируют первые случаи опасной зимней рыбалки.

Последствия зимней рыбалки на неокрепшем льду Ладоги продемонстрировали в официальном паблике Ладожского поисково-спасательного отряда. Лед провалился под рыбаком, что спасатели и запечатлели на фото.

«Первые ласточки. Так закончился поход одного из любителей зимней рыбалки. К счастью глубина в этом месте всего метр, и все закончилось на этот раз благополучно, но завтра это будет на 20 метров дальше и два метра глубже…» - комментируют фото представители аварийно-спасательного формирования на акватории Ладожских шхер.

Ранее администрация Сортавальского поселения запретила горожанам выходить на лед водоемов.