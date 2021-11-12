Выход на опасный лед запрещен в районе Карелии

Администрация Сортавалького поселения запретила горожанам выходить на лед водоемов с сегодняшнего дня.

Администрация Сортавалького поселения подписала распоряжение, согласно которому гражданам запрещено выходить и выезжать на лед водоемов, расположенных на территории Сортавальского поселения, с 27 ноября до полного становления ледового покрытия. Об этом информирует паблик поселения.

«Любые прогулки по неокрепшему льду могут привести к трагедии. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность», — гласит текст поста.

Ранее сотрудники ГИМС призывали жителей и гостей Лахденпохского района не приближаться к опасному льду.