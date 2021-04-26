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Рыбаки из Карелии застряли в снегу под Териберкой (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:01, 27 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Жители Карелии попали в буран по дороге к Баренцеву морю в Мурманской области.

Рыбаки из Карелии поехали в поселок Териберка, прогноз погоды не посмотрели и выдвинулись в сторону Баренцева моря. Но в Мурманской области в минувшие выходные не просто шел снег, а еще бушевала метель. Именно сильный ветер и застал неудачливых рыбаков в пути, пишет «КП-Мурманск».

«24 апреля, дорога между Териберкой и Мурманском. Залипуха такая, что я за всю жизнь не видел в Карелии. Видно метра 4 перед собой, все, остальное — барханы. Сели на пузо, колеса вращаются в воздухе!» — рассказывает на видео один из рыбаков.

Из снежного плена водители смогли выбраться сами.

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Комментарии

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наташка
2021-04-27 10:09:21
Исключительно ихние проблемы.
Гость
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