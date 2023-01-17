Рыбаку в Карелии грозит два года колонии за 26 налимов

В Пудожском районе 66-летний мужчина ловил сетями рыбу, которая шла на нерест, и стал фигурантом уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, факт незаконной ловли был выявлен в конце 2022 года. Тогда участковый увидел, как из майны в реке Водла 66-лтний мужчина доставал рыбу на лёд. Полицейский пресёк незаконные действия рыбака, который к тому времени выловил 26 налимов. Сам подозреваемый пояснил, что добывал рыбу для себя.

По результатам проведённой экспертизы установлено, что половина пойманных рыб содержала икру. Ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Пудожского района грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее суд в Карелии прекратил уголовное дело против рыбаков, незаконно ловивших ряпушку.