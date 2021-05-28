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Рыбные отходы из Мурманской области будут использовать в Карелии в качестве удобрений

Новости. Общество
10:12, 29 Мая 2021
фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

В Минсельхозе Карелии объяснили, для чего в совхоз «Толвуйский» привезли рыбные отходы из Мурманской области.

Напомним, жители Карелии были возмущены появлением в Заонежье фур из Мурманской области с рыбными отходами, которые предположительно привезли в республику на утилизацию. По словам очевидцев, машины с отходами были обнаружены на автодороге Медвежьегорск-Великая Губа. Контейнеры разгружали в заброшенные силосные ямы. Местные жители опасались, что отходы потекут в реку Падма, а из нее по водной системе Заонежья могут попасть в Онежское озеро.

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27.05.2021 11:42

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии прокомментировали ситуацию с использованием рыбных отходов в ОАО «Совхоз «Толвуйский».

По словам гендиректора совхоза Евгения Сергеенко, в мае в соответствии с заключенным контрактом с ООО «Русское море - Аквакультура» запланирована поставка рыбного гидролизата для использования с навозом и растительными остатками при компостировании в качестве органических удобрений. На данную продукцию имеются все необходимые согласно действующему законодательству сопроводительные документы на соответствие санитарным нормам и требованиям.

Гидролизат рыбный - это переработанные остатки производственной деятельности предприятий рыбной отрасли, используется в качестве компонента органических удобрений. Это жидкий продукт, изготовленный из цельной рыбы или ее частей, которые разжижаются под действием природных ферментов при добавлении кислоты (муравьиной).

Но в процессе подготовки к работе с удобрениями неизвестные слили жидкость из емкостей. В Минсельхозе предполагают, что гидрозилат хотели украсть.

По данному факту сейчас проводится проверка. Полицейские ищут виновных в утечке отходов.

В настоящее время последствия разлива предприятием ликвидированы, весь рыбный гидролизат использован в соответствии с технологическим процессом. Попадания веществ в водные объекты не зафиксировано, заверили в министерстве.

Пустые емкости ОАО «Совхоз «Толвуйский» перевезли на производственную площадку предприятия. Вскоре их вернут поставщику.

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Комментарии

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нетюлень
2021-05-29 10:43:44
Спасибо за разъяснение. Неведение порождает нездоровые сенсации.
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