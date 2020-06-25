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Рыбы в воде, или "Онежские ФишКи" появились на набережной Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
12:08, 26 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Еще один арт-объект установили на Онежской набережной к 100-летию Карелии.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел установку очередного арт-объекта на набережной Петрозаводска.

Арт-объект "Онежские ФишКи", автором которого выступил скульптор Александр Ким, установили в минувший четверг, 25 июня, на набережной Петрозаводска.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию Карелии центральную часть города украсят восемь арт-объектов: Знак "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Медведь", "Карельский лес – формула древостоя", "Расставим точки над А" (автор Владимир Зорин) и "Фотозона" (автор Александр Савельев), "Онежские ФишКи" Александра Кима и "Калитки" Александра Савельева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-06-26 13:59:26
Наконец-то рад узнать, что "новому" нравится. Перефразируя Хармса: "Я ваятель", - сказал ваятель. - "А, по-моему, ты г-но!"
новый
2020-06-26 12:49:28
Приятно глазу :) Вечнонедовольные опять будут в бесильной злобе.
Гость
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