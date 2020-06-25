Рыбы в воде, или "Онежские ФишКи" появились на набережной Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО)

Еще один арт-объект установили на Онежской набережной к 100-летию Карелии.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел установку очередного арт-объекта на набережной Петрозаводска.

Арт-объект "Онежские ФишКи", автором которого выступил скульптор Александр Ким, установили в минувший четверг, 25 июня, на набережной Петрозаводска.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию Карелии центральную часть города украсят восемь арт-объектов: Знак "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Медведь", "Карельский лес – формула древостоя", "Расставим точки над А" (автор Владимир Зорин) и "Фотозона" (автор Александр Савельев), "Онежские ФишКи" Александра Кима и "Калитки" Александра Савельева.