РЖД объявили о снижении средней цены питания в вагонах вдвое

Новая концепция питания в поездах Федеральной пассажирской компании, входящей в структуру РЖД, рассчитана на средний чек «порядка 600 рублей».

Как сообщает РБК, об этом рассказала на пресс-брифинге первый замначальника департамента пассажирских перевозок компании Елена Ракова.

«На текущий момент средний чек составляет 650 руб...Раньше он сильно колебался и составлял где-то 1,5 тыс. руб.», —сообщила Ракова.

Данные по выручке Ракова не раскрыла, так как эта информация принадлежит операторам питания.



О планах РЖД сократить количество вагонов-ресторанов стало известно в мае 2021 года.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее», — говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, в поездах, из которых уберут вагоны-рестораны, планируется предлагать иной список блюд, например бургеры.