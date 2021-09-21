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РЖД объявили о снижении средней цены питания в вагонах вдвое

Новости. Общество
16:45, 29 Сентября 2021
фото: © Роман Вуколов / ТАСС

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Новая концепция питания в поездах Федеральной пассажирской компании, входящей в структуру РЖД, рассчитана на средний чек «порядка 600 рублей».

Как сообщает РБК, об этом рассказала на пресс-брифинге первый замначальника департамента пассажирских перевозок компании Елена Ракова.

«На текущий момент средний чек составляет 650 руб...Раньше он сильно колебался и составлял где-то 1,5 тыс. руб.», —сообщила Ракова.

Данные по выручке Ракова не раскрыла, так как эта информация принадлежит операторам питания.

О планах РЖД сократить количество вагонов-ресторанов стало известно в мае 2021 года.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее», — говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, в поездах, из которых уберут вагоны-рестораны, планируется предлагать иной список блюд, например бургеры.

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Комментарии

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Беня
2021-09-29 17:09:48
С чего бы вдруг? Везде растет, а тут падает :)
Гость
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