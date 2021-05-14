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Движение на участке, где произошла авария грузового поезда в Карелии, полностью восстановлено

Новости. Общество
19:12, 15 Мая 2021
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В ночь на 15 мая в 00:00 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на месте схода грузовых вагонов на станции Заделье. в Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Проведены мероприятия по подъему подвижного состава, работы по восстановлению путевой инфраструктуры станции, в том числе целостности верхнего строения пути, стрелочных переводов и контактной сети.

Было задействовано порядка 250 человек, на месте работали восстановительные поезда станций Петрозаводск, Медвежья Гора, Кемь, специализированная техника, в числе которой краны восстановительных поездов, бульдозер, гидравлическое оборудование.

 Напомним, 12 мая в 13:28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги произошел сход 14 порожних вагонов грузового поезда. Движение на участке Петрозаводск — Медвежья Гора было приостановлено, в связи с чем задерживался ряд пассажирских поездов дальнего следования. Для пассажиров организовали бесплатное питание. В тот же день в 23:30 было открыто движение по одному пути для пропуска пассажирских поездов. 13 мая в 18:28 поднят последний поврежденный вагон. С 00:00 15 мая движение всех поездов, следующих через станцию, осуществляется в штатном режиме.

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