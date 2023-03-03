РЖД предоставит детям летнюю скидку

Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

РЖД предоставит детям от 10 до 17 лет летнюю скидку на проезд в поездах дальнего следования. Оформить билеты можно с 4 марта.

Впервые железная дорога ввела льготный тариф на время летних каникул в 2016 году. Акция пользуется популярностью. В 2022 году скидкой воспользовались 3,1 миллиона маленьких пассажиров.

Летом прошлого года возник вопрос по поезду Петрозаводск — Москва, в котором больше нет плацкартных вагонов, где действует скидка. Карельскому правительству пришлось решать этот вопрос «в индивидуальном порядке». Что будет этим летом, знает проект «Жизнь и кошелек».