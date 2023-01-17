РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты

Изменения связаны с реконструкцией инфраструктуры.

С 17 мая РЖД сократит глубину продажи билетов на некоторых направлениях поездов дальнего следования.

Изменения коснутся, в частности, поездов, проходящих по Карелии: № 16 Москва – Мурманск, № 92/91 Мурманск – Москва, № 293/294 Мурманск – Анапа.

А как придется скорректировать свои планы отпускникам, узнал проект «Жизнь и кошелек».

