РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты

Изменения связаны с реконструкцией инфраструктуры.
С 17 мая РЖД сократит глубину продажи билетов на некоторых направлениях поездов дальнего следования.
Изменения коснутся, в частности, поездов, проходящих по Карелии: № 16 Москва – Мурманск, № 92/91 Мурманск – Москва, № 293/294 Мурманск – Анапа.
А как придется скорректировать свои планы отпускникам, узнал проект «Жизнь и кошелек».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание