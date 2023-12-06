РЖД заморозили цены на новогодние «Сапсаны»

Это касается поездов отправлением с 19.00 31 декабря до 11.00 1 января.

«Для пассажиров, планирующих путешествие на „Сапсане“ накануне и в первый день Нового года мы приготовили приятный сюрприз: они могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости», — сообщил Колесников.

По его словам, это касается всех поездов, которые будут отправлены с 19.00 31 декабря (стоимость билета эконом-класса составит 2 023 рубля) до 11.00 1 января (стоимость составит 2 024 рубля).



Поездка в базовом классе обойдется еще дешевле — от 1 830 рублей. Тариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки, рассказали в федеральном издании.