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С 1 июня в Карелии возобновляют работу музеи

Новости. Общество
13:35, 31 Мая 2020
фото: правительство Карелии
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В Карелии продолжается смягчение мер, введённых из-за коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о смягчении мер, введённых из-за коронавируса.

С 1 июня вступают в силу изменения:
- во всех районах республики, за исключением Олонецкого, разрешается розничная торговля;
- открываются музеи для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования масок, перчаток;
- можно вести поисковую работу для установления имен погибших и пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что с 29 мая разрешается работа фитнес-центров, тренажерных залов и других спортобъектов, а также возобновлена работа общественного транспорта на территории всей Карелии.

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