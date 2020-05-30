С 1 июня в Карелии возобновляют работу музеи

В Карелии продолжается смягчение мер, введённых из-за коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о смягчении мер, введённых из-за коронавируса.

С 1 июня вступают в силу изменения:

- во всех районах республики, за исключением Олонецкого, разрешается розничная торговля;

- открываются музеи для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования масок, перчаток;

- можно вести поисковую работу для установления имен погибших и пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что с 29 мая разрешается работа фитнес-центров, тренажерных залов и других спортобъектов, а также возобновлена работа общественного транспорта на территории всей Карелии.