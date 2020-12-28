С 1 января в самом крупном городе Китая будет запрещено использовать пластиковые пакеты во всех торговых точках

Полный запрет на использование в торговых точках в Шанхае пакетов как из неразлагаемого, так и разлагаемого пластика вступит в силу с 1 января 2021 года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Shanghai Daily.

Таким образом, с пятницы в шанхайских торговых центрах, супермаркетах, аптеках, книжных магазинах и в других торговых точках посетителям перестанут бесплатно предоставлять или продавать пластиковые пакеты на кассе. Под запретом окажется также использование неразлагаемых пластиковых пакетов для доставки продуктов питания службами экспресс-доставки, а в ресторанах посетителям больше не будут подавать напитки с одноразовыми трубочками и посуду из такого же материала. Запрет не распространяется при этом на использование пластиковых пакетов для упаковки свежеприготовленной пищи.

Многие магазины Шанхая еще до вступления в силу новых правил приняли меры для ограничения использования пластиковых пакетов покупателями. Над решением проблемы пластиковых отходов местные власти работают уже достаточно давно. Политику по ограничению использования одноразовых пластиковых пакетов городская администрация начала проводить с 2008 года, однако до ограничений, которые вступят в силу с января 2021 года, речь больше шла о мерах, призванных приучить население к использованию многоразовых пакетов из бумаги и других материалов в магазинах, однако жесткого запрета не было.

Соответствующая политика в ближайшие годы распространится и на другие сферы. Так, пишет ресурс, к концу следующего года от одноразовых изделий из пластика должны будут отказаться все отели Шанхая, включенные в звездный рейтинг, а в 2023 году то же самое сделают все остальные гостиницы города.

Почтовая служба Шанхая и компании экспресс-доставки в течение нескольких лет полностью откажутся от пакетов и упаковочной ленты из неразлагаемого пластика.