С 1 сентября еще на одной улице Петрозаводска запретят остановку транспорта

С сентября изменится схема движения транспорта на Перевалке, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 сентября в Петрозаводске в Ругозерском переулке будет запрещена остановка транспорта. Ограничения начнут действовать на участке в районе пересечения с Зелёной улицей и пешеходного перехода к детскому саду №110 при движении в сторону Лесного проспекта.

Нововведения призваны увеличить пропускную способность магистрали, которая сильно заужается из-за припаркованных автомобилей. Кроме того, изменения увеличат безопасность пешеходного перехода вблизи дошкольного учреждения, так как машины мешают обзору пешеходов и водителей.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.