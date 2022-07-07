С 11 июля АО «ПСК» продолжит плановые ремонты ЛЭП и подстанций

Прионежская сетевая компания предупреждает о возможных отключениях электроэнергии. Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства.

С 11 по 17 июля временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 11 июля с 10.00 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Новая, Советская, Сосновая.

— 11 июля с 11.00 до 12.00. Поселок Боровой: улицы Октябрьская, Железнодорожная (дома 13, 15, 16, 16-А, 18), Гористая (дома 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11-А, 11, 13, 15). Здания «Почты России», КНС, «Ростелеком».

— 12 июля с 10.00 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Советская, Почтовая. Здания спортивного комплекса, пожарной части, клуба.

— 12 июля с 11.00 до 12.00. Поселок Боровой: улицы Гористая (дома 4, 5, 6); переулок Горный. Здания администрации поселения, детского сада, магазина «Магнит».

— 13 июля с 10.00 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Гористая (дома 18, 16, 16-А, 14, 19, 21, 22, 22-А, 24, 24-А, 26, 28), Железнодорожная (дома 5-А, 7-А), Зеленая, Березовая.

— 13 июля с 14.00 до 15.00. Поселок Боровой: улицы Северная, Мира, Пионерская, Строительная, Сосновая, Лесная. Переулки: Мира, Строительный, Пионерский.

— 14 июля с 10.00 до 11.00. Поселок Боровой: здание АЗС, промышленная зона.

Кемский муниципальный район:

— 11 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Каменева (частный сектор). Переулок Совхозный (дома 15, 20, 26).

— 11 июля с 9.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30. Город Кемь: здание хлебозавода.

— 11 июля с 11.00 до 17.00. Поселок Кузема.

— 12 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Баб-Губа: Вей-Луда.

— 12 июля с 9.30 до 11.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Вокзальная, Поморская, Набережная (дом 12).

— 12 июля с 13.30 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: туркомплекс «Причал».

— С 12 по 14 июля с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

— 13 июля с 13.30 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Комсомольская, 1-й Пятилетки, Пролетарская, Советская (дома 1-13).

— 14 июля с 8.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83, 85, 87, 89, 91), Некрасова (дома 1-40), Гидростроителей (дома 20, 24).

— 14 июля с 6.30 до 7.00 и с 20.30 до 21.00. Город Кемь: улицы Загородная, Поморская, Беломорская, Подужемская, Слободская. Переулок Рыбацкий; поселок Латушка.

— 14 июля с 9.00 до 11.30. Город Кемь: улицы Минина (дом 14). Здания котельной № 14, районной прокуратуры.

— 15 июля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дом 3), Каменева (дом 6-А), Карельская (дома 4-28).

Кондопожский муниципальный район:

— 11 июля с 10.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Кондопожская; район оз. Ровкозеро: СОТ «Заря», СОТ «Надежда».

— 12 и 13 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Сандальская набережная (частично).

— 12 и 13 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улица Пионерская, Комсомольская, Петрова.

— 14 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Ватнаволок.

Костомукшский городской округ:

— 12 июля с 10.00 до 15.00. Окрестности г. Костомукша: садоводческие хозяйста.

— 13 июля с 11.00 до 13.00. Форелеводческое хозяйство ООО «Калаямарьяпоят»; поселок Вокнаволок: улицы Совхозная, Калевальская.

Лоухский муниципальный район:

— С 11 по 15 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

— 12 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Чупа: улица Железнодорожная (частично), здание котельной.

— 12 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Сосновый: СОТ «Сампо».

— 12 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная (частично), Шоссейная (частично), Прибрежная (частично), Речная (частично), Береговая (дома 3, 4), Ручьевая (частично), Пионерская (частично), Приозерная (дом 21), Гористая (частично). Переулок Гористый (дома 1, 2). Здания АЗС, пожарной части, лесхоза.

— С 13 июля с 11.00 до 14 июля до 6.00. Поселок Сосновый: СОТ «Сампо»; поселки Кестеньга, Косалма, Новый Софпорог, Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

— 14 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Чупа: улицы Пионерская (дома 48-А, 50, 56), Приозерная (дом 21).

— 14 июля с 12.00 до 15.00. Поселок Чупа: улица Коргуева (частично), здания детского сада, администрации поселения.

— С 14 по 17 июля с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до 18.00. Поселок Тунгозеро.

— 15 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Чупа: улица Северная (дома 1-20), Морская (дома 1, 3, 4).

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 13 по 23 июля с 9.00 до 10.00. Деревня Уница.

— С 13 по 23 июля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Габсельга, Уницы.

Муезерский муниципальный район:

— С 11 по 15 июля с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

— 12 июля с 12.00 до 17.00. Поселок Гимолы.

— 13 и 14 июля с 8.00 до 17.00. Поселок Пенинга.

Олонецкий национальный район:

— 11 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12-17); деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Школьная.

— 13 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Комсомольская (дом 7), Свободы (дома 1-5), Володарского (дома 1-10), Партизанская (дома 1-11). Переулок Партизанский; село Нурмойла: улицы Боровая, Ладожская. Здания гостевых домов.

— 13 июля с 13.00 до 17.00. Заказник «Андрусово».

— 14 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-50), Луговая (дома 9-17), Никитская, Брендоева, Цветочная, Ладожская (дом 2). Переулки Строительный (дом 5), Ладожский.

— 14 июля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дома 7, 9, 11, 12, 12-А), Красноармейская (дома 1-14), Урицкого (дома 2-А, 4). Здания школы № 1, детского дома.

— 15 июля с 9.30 до 12.00. Деревня Тенгусельга.

— 15 июля с 13.30 до 14.30. Деревня Рыпушкалицы: улица Луговая.

— 15 июля с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 3-А -35, кроме 24-26), Интернациональная (дома 1-8), Буденного (дома 40-56).

Питкярантский муниципальный район:

— 15 июля с 10.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Горького.

Прионежский муниципальный район:

— 11 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Хутор.

— С 11 по 15 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга.

— С 11 по 15 июля с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал», кладбище; местечко Сургуба; местечко Урозеро; деревня Порожек; деревня Намоево.

Петрозаводский городской округ:

— 14 июля с 10.00 до 17.00. Местечко Бараний Берег.

Пряжинский национальный район:

— С 11 по 15 июля с 9.00 до 17.00. Станция Падозеро; деревня Падозеро: 28 км., 33 км.; деревня Виданы.

Сегежский муниципальный район:

— 11 июля с 9.30 до 12.00. Город Сегежа: улицы Октябрьская (дома 1-18), Первомайская (дома 5-27), Гористая (дома 5-35).

— 11 июля с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Мира (дом 33), Гагарина (дома 20-22).

— 15 июля с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Октябрьская (дома 1-25), Первомайская (дома 5-51), Гористая (дома 5-35, 40-48), Приозерная (дома 1-8).

Сортавальский муниципальный район:

— 11 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Хелюля: Хеллюльское шоссе (дом 16).

— 11 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Вяртсиля: база отдыха.