С 13 по 15 июля на острове Кижи состоится фестиваль мужских ремёсел "Гвоздь"

На фестивале соберутся известные мастера-ремесленники Карелии и России.

"Ударной силой" фестиваля по традиции станут кузнецы. Кузнечное дело – одно из самых древних и до сих пор востребованных ремёсел. Оно связано с огнем и таинством превращения металла, издавна окружено множеством поверий. В старину уважение, с которым относились к кузнецу, граничило с почитанием. В гости к кижскому кузнецу Сергею Танане приезжает целая команда блестящих специалистов: петрозаводские мастера Илья Аммалайнен и Андрей Щербина, сортавальский "Ильмаринен" Сергей Дружинин, кузнецы из Москвы Вячеслав Яковенко и Александр Крылов. Под их чутким руководством посетители фестиваля смогут своими руками выковать один из негласных символов острова Кижи – гвоздь.

Традиционные мужские ремёсла на фестивале также представлены вязанием корзин из лозы (мастер Александр Елькин из г. Кондопога), изготовлением посуды из капа и корня (мастер Алексей Дариев из г. Сегежа), гончарным ремеслом (мастер Роман Леонтьев из г. Олонец), художественной резьбой по дереву (мастер Игорь Кагачев из п. Чална).

Мастера-демонстраторы музея "Кижи", чья ежедневная работа является настоящим украшением экспозиции, также примут участие в фестивале. Уникальный специалист музея, мастер на все руки Евгений Борисов, покажет процесс изготовления самой разнообразной кухонной утвари из дерева. Неоднократный участник " Кижской регаты", мастер-лодочник Алексей Рыбаков из Москвы, откроет всем желающим секреты шитья традиционной лодки-кижанки еловым корнем. Специалист службы по учету и хранению недвижимых памятников Ян Тетерник будет демонстрировать изготовление лемеха – деревянной черепицы, которой покрывали главки часовен и церквей. Своеобразная "премьера", "боевое крещение" состоится у мастера Сергея Тананы – в качестве музейного кузнеца на о. Кижи он трудится первый год.

Вкусной "изюминкой" фестиваля станет кулинарная площадка "Кижский смак". Впервые в истории работать на ней будут исключительно мужчины! Сотрудники музея "Кижи" и специальные гости будут угощать гостей острова блюдами своего собственного приготовления. Пропустить такое просто невозможно!

Также все три дня фестиваля для гостей острова Кижи будет работать ярмарка-продажа кузнечных изделий и сувениров музея "Кижи". Все желающие смогут принять участие в фотосессии в традиционных костюмах и продегустировать ароматный "кижский чай".