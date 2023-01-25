С 13 по 19 февраля Прионежская сетевая компания проведет очередной этап ремонтов электрических сетей

В АО «ПСК» реализуют Ремонтную программу на 2023 год, утвержденную правительством Карелии.

В связи с производством ремонтных работ возможны временные отключения потребителей от электроэнергии. Руководство АО «ПСК» приносит извинения за временные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 13 по 19 февраля возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 13 по 19 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Венгигора.

- С 13 по 19 февраля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

Прионежский муниципальный район:

- С 13 февраля с 00.00 до 14 февраля до 02.00. Село Деревянное (частично); поселок Деревянка; станция Деревянка; окрестности станции Орзега: СНТ «Березка 3», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Рубин», «Гея», «Светлячок», «Медик», «Ручеек», «Березка 2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

Калевальский национальный район:

- 13 и 15 февраля с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дом 2, кв.2), здание ДРСУ.

- 13 февраля с 10.00 до 11.00. Поселок Калевала: хутор Ухтинский.

- С 14 по 17 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70-я Октября, Ленина (дома 85, 87).

Сортавальский муниципальный район:

- С 13 по 17 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Железнодорожная (частично).

Кемский муниципальный район:

- 16 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28), Кедроручьевая. Переулок Октябрьский; город Кемь: улицы Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Морская (дом 15-А), Вицупа.

Лоухский муниципальный район:

- С 14 по 16 февраля с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улица Первомайская (здания гаражей).

Муезерский муниципальный район:

- 13 и 15 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Пенинга.

Кондопожский муниципальный район:

- 15 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Калинина (дом 7-А).

- 15 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Эльмус.

- 16 и 17 февраля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 31, 33), Коммунальная, Заводская (дом 3).

Олонецкий национальный район:

- 13 февраля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 1-Б, 1-Г, 23-25), Станция Олонец. Здание железнодорожного вокзала.

- 14 февраля с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 36-54). Переулки Кирпичный (дома 1-4), Больничный, Красногвардейский (дома 6, 8).

- 16 и 17 февраля с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмолицы (дом 1).

Сегежский муниципальный район:

- 14 февраля с 13.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 1-23).

- 14 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: улица Мира (дом 6).

- 15 февраля с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: переулок Хвойный (кооператив «Дружба-1»).

- 15 февраля с 9.30 до 15.00. Окрестности г. Сегежа: СНТ «Ромашка», «Яблоня», «Малина», «Строитель», «Лесовик», «Рябина», «Ягода», «Ранта», «Колосок», «Сосновый бор», «Брусника», «Бытовик».

- 17 февраля с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Лесная (дома 4-8), Мира (34, 36).