Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02

С 13 по 19 февраля Прионежская сетевая компания проведет очередной этап ремонтов электрических сетей

Новости. Общество
11:10, 13 Февраля 2023

Новости партнеров

В АО «ПСК» реализуют Ремонтную программу на 2023 год, утвержденную правительством Карелии.

В связи с производством ремонтных работ возможны временные отключения потребителей от электроэнергии. Руководство АО «ПСК» приносит извинения за временные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 13 по 19 февраля возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:
- С 13 по 19 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Венгигора.
- С 13 по 19 февраля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

Прионежский муниципальный район:
- С 13 февраля с 00.00 до 14 февраля до 02.00. Село Деревянное (частично); поселок Деревянка; станция Деревянка; окрестности станции Орзега: СНТ «Березка 3», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Рубин», «Гея», «Светлячок», «Медик», «Ручеек», «Березка 2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

Калевальский национальный район:
- 13 и 15 февраля с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дом 2, кв.2), здание ДРСУ.
- 13 февраля с 10.00 до 11.00. Поселок Калевала: хутор Ухтинский.
- С 14 по 17 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70-я Октября, Ленина (дома 85, 87).

Сортавальский муниципальный район:
- С 13 по 17 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Железнодорожная (частично).

Кемский муниципальный район:
- 16 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28), Кедроручьевая. Переулок Октябрьский; город Кемь: улицы Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Морская (дом 15-А), Вицупа.

Лоухский муниципальный район:
- С 14 по 16 февраля с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улица Первомайская (здания гаражей).

Муезерский муниципальный район:
- 13 и 15 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Пенинга.

Кондопожский муниципальный район:
- 15 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Калинина (дом 7-А).
- 15 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Эльмус.
- 16 и 17 февраля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 31, 33), Коммунальная, Заводская (дом 3).

Олонецкий национальный район:
- 13 февраля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 1-Б, 1-Г, 23-25), Станция Олонец. Здание железнодорожного вокзала.
- 14 февраля с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 36-54). Переулки Кирпичный (дома 1-4), Больничный, Красногвардейский (дома 6, 8).
- 16 и 17 февраля с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмолицы (дом 1).

Сегежский муниципальный район:
- 14 февраля с 13.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 1-23).
- 14 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: улица Мира (дом 6).
- 15 февраля с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: переулок Хвойный (кооператив «Дружба-1»).
- 15 февраля с 9.30 до 15.00. Окрестности г. Сегежа: СНТ «Ромашка», «Яблоня», «Малина», «Строитель», «Лесовик», «Рябина», «Ягода», «Ранта», «Колосок», «Сосновый бор», «Брусника», «Бытовик».
- 17 февраля с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Лесная (дома 4-8), Мира (34, 36).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.02.2023, 15:23
В Карелии осужден пенсионер, насиловавший маленьких детей
06.02.2023, 06:40
«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком
09.02.2023, 13:12
Глава Карелии распорядился передавать в МВД информацию о «подозрительных» безработных
07.02.2023, 00:05
Исследование показало, что надо есть, чтобы не заболеть раком
12.02.2023, 00:10
Даже без кашля: странная «простуда» отправляет россиян в больницу с пневмонией
08.02.2023, 13:42
Главврач районной больницы Карелии, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уехала в зону СВО

Чтиво

10.02.2023 16:00
Без политики
Серый кардинал сцены
Как работает концертный звукорежиссер в Петрозаводске.
САБАЙТРАВЭЛ – и сэкономил, и заработал, и бизнес построил
08.02.2023 16:00
«На пенсию я не надеюсь»
30.01.2023 18:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.