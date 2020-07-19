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С 20 по 24 июля пройдут работы на теплосетях Петрозаводска

Новости. Общество
09:45, 20 Июля 2020
фото: © ТГК-1
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Приборы контроля Петрозаводской ТЭЦ фиксируют признаки повреждений на распределительных теплотрассах города.

В зоне ответственности Петрозаводской ТЭЦ дефекты магистральных тепловых сетей не обнаружены.

В связи с необходимостью определения места повреждения на распределительных тепловых сетях города и их устранения будет поочередно ограничена подача горячей воды в районы Петрозаводска, начиная с Голиковки и Кукковки, с 20.00 20 июля до 8.00 21 июля. 

Далее по результатам проверки может быть ограничена подача горячей воды в других районах:

с 20.00 21 июля до 8.00 22 июля – Перевалка и Рыбка

с 20.00 22 июля до 8.00 23 июля – Октябрьский проспект

с 20.00 23 июля до 8.00 24 июля – Древлянка

с 20.00 24 июля до 8.00 25 июля – Центральная часть города.

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Комментарии

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Сержант
2020-07-20 12:04:39
Износ всего процентов 80 уже, рано или поздно "долбанет", лет 30- ать ничего капитального не делалось, как и с дорогами: дыры латают....
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