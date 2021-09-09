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С 2022 года в Карелии дети-сироты начнут получать ежемесячную выплату на личные нужды

Новости. Общество
11:37, 15 Сентября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутаты Законодательного Собрания Карелии 15 сентября приняли в первом и втором окончательном чтении проект закона о ежемесячной выплате на личные нужды в размере 1000 рублей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Автором законодательной инициативы выступил Глава республики Артур Парфенчиков.

В пояснительной записке отмечается, что потребность в совершении первых самостоятельных действий, относящихся к мелким бытовым сделкам, включая покупку товаров в магазине, появляется у детей в школьном возрасте.

«К сожалению, не все дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют деньги на личные нужды. Фактически 60% ребят не получают алименты от своих родителей. А ведь необходимость купить что-то личное для себя, сходить в кино или кафе со сверстниками, у них есть. Мы решили поддержать таких детей. С 1 января 2022 года дети сироты будут получать на личные нужды ежемесячно тысячу рублей», — прокомментировал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Указанная мера социальной поддержки направлена на социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, воспитывает финансовую грамотность, сообщается в тексте пояснительной записки.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Его реализация повлечет дополнительные расходы бюджета республики в размере 2,16 млн рублей.

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