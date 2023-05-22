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С 29 мая АО «ПСК» продолжит плановые ремонты ЛЭП и подстанций

Новости. Общество
10:21, 29 Мая 2023
фото: © АО «ПСК»

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Прионежская сетевая компания предупреждает о возможных отключениях электроэнергии. Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства.

С 29 мая по 4 июня временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:
- 29 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Калевала: улица Вяйнемейнена.
- 21 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Лесная, Советская.
- 1 июня с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: улицы Советская (дома 22, 24-А, 26-Б, 32, 34-А).

Кемский муниципальный район:
- 30 мая с 9.30 до 14.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-77), улицы Пуэтная, Свердлова.
- 30 мая с 13.00 до 17.00. Поселок Сокол: водозабор, аэродром.
- 31 мая с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Дорожная, Свободы (дома 21-33).

Кондопожский муниципальный район:
- 29 мая с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: переулок Петрозаводский.
- 30 мая с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Рябиновая.
- 30 мая с 9.00. до 15.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 16, 18), Максима Горького (дома 15, 15-А).
- 1 июня с 1.00 до 4.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Советов, Медвежьегорское шоссе, Сандальская набережная, Зелёная, Садовая, Заозёрная, Кондопожская, Загородная. Район озера Ровкозеро: Новинское шоссе, СОТы «Заря», «Надежда».

Медвежьегорский муниципальный район:
- 29 мая с 10.00 до 15.00. Поселки Габсельга, Лобское, Пигматка.
- 29 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Венгигора.
- 29 мая с 9.30 до 9.30 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.
- 29 мая с 14.00 до 17.00. Поселок Челмужи.
- 31 мая с 10.00 до 17.00. Поселки^ Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор.

Муезерский муниципальный район:
- 31 мая с 10.00 до 14.00. Поселок Муезерский: улицы Студенческая (дома 6-24), Молодежная (дома 31-24, 40, 42, 46), Набережная (дома 22-3 квартал), Мира (дома 14, 12).

Олонецкий муниципальный район:
- 29 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Устье Видлицы: улица Ладожская.
- 29 мая с 14.00 до 15.00. Деревня Тукса улицы Центральная (дома 107-129), Лесная, Садовая.
- 29 мая с 15.00 до 16.00. Деревня Тукса: гаражи совхоза «Искра».
- 29 мая с 15.00 до 16.00. Деревня Тукса: улицы Юбилейная (дом 16), Новая (дом 18).
- 30 мая с 9.00 до 12.00. Деревня Тукса: улица Лесная.
- 30 мая с 13.30 до 16.30. Деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Луговая.
- 31 мая с 8.30 до 10.00. Город Олонец: улицы Строительная, Заводская (дом 5).
- 31 мая с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дома 24-41), Петроградских Курсантов.
- 31 мая с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Розы Люксембург, Пушкина.
- 1 июня с 9.00 до 13.00. Город Олонец: улицы Полевая (дома 1-5, 7-35). Переулок Красноармейский (дома 6-8).
- 1 июня с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 4-19). Переулок Железнодорожный.
- 2 июня с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Комсомольская (дома 2, 9,11), Набережная (дома 1-А, 1-Б).
- 2 мая с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улица Школьные гаражи.

Питкярантский муниципальный район:
- 30 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Харлу.

Пряжинский национальный район:
- 29 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Кутижма.
- 30 мая с 10.00 до 17.00. Деревня Виданы: фермерское хозяйство Шелемех Ю.В.
- 30 мая с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро (31 километр).
- 31 мая с 12.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Новая.
- 1 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Рябиновая, Тенистая, Брусничная, Солнечная.

Прионежский муниципальный район:
- 30 мая с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: Петрозаводское шоссе.
- 31 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец (1 километр).
- 1июня с 10.00 до 17.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево. Переулок Владимирский; деревня Верхний Бесовец (2 километр).

Петрозаводский городской округ:
- 1 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Пролетарская, Пришвина, Лесопильная, Садовая. Переулки Чапаевский (частично), Койкозерский.

Сегежский муниципальный район:
- 29 мая с 10.00 до 12.30. Поселок Надвоицы: улица Лесная.
- 30 мая с 9.00 до 12.30. Город Сегежа: улица Строителей. Переулки Хвойный, Березовый.
- 30 мая с 9.30 до 15.30. Поселок Черный порог: улицы Советская, 1-го Мая.
- 1 и 2 июня с 9.30 до 15.30. Поселок Черный порог: улицы Кирова (частично), Лесная.

Сортавальский муниципальный район:
- С 29 по 4 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улица Куйбышева (частично).
- С 29 по 31 мая с 10.00 до 17.00. Поселок Кирьявалахти: «Дом композиторов».

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