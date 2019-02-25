С апреля поезд Санкт-Петербург – Мурманск сократит время в пути

С 1 апреля изменится расписание скорого поезда №21/22 сообщением Санкт-Петербург – Мурманск, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Изменение расписание проводится по просьбам пассажиров. Так, при следовании из Санкт-Петербурга поезд будет ускорен на 30 минут, а при движении из Мурманска время в пути сократится на 19 минут", - уточнили в пресс-службе.

После поездки в поезде все желающие могут заполнить электронную анкету. Результаты опроса помогут сделать путешествие по железной дороге более комфортным.

Напомним, приобрести билеты на поезда дальнего следования, а также узнать актуальное расписание можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на официальном сайте компании.