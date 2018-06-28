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Новости. Общество
16:28, 28 Июня 2018

Бутерброды с колбасой запретили брать в Финляндию

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Мясо и колбасу с бутербродов придется доедать на границе в России.

На финской границе ужесточат контроль за ввозом мясных продуктов россиянами, сообщает "Фонтанка.ru".

Финляндские таможенные органы получили предписание от Евросоюза усилить таможенный контроль за ввозом в страну мясной продукции из-за угрозы распространения африканского свиного гриппа.

В связи с этим на пункте пропуска "Ваалимаа" ("Торфяновка") в июне начинается эксперимент. Туристам с помощью большого баннера будут напоминать о том, что ввозить в Финляндию мясо запрещено, даже если это всего лишь бутерброды с колбасой, взятые в дорогу. В пункте пропуска установят мусорные баки, как в аэропортах, – предполагается, что путешественники будут туда выкидывать запрещённую продукцию.

Таможенники будут изымать всё запретное, что найдут. "Если в действиях нарушителей будут усматриваться признаки умышленного ввоза таких товаров либо неоднократные попытки контрабанды, то в отношении данных лиц будут приниматься меры в соответствии с действующим административным либо уголовным законодательством Республики Финляндии", – говорится в сообщении ведомства.

Эксперимент продлится 3–4 месяца и, если он будет признан успешным, будет распространён и на другие пункты пропуска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Судья
2018-06-28 17:34:18
Мораль сей басни такова: хотите есть в Финляндии свои бутеры с маслом и с колбасой - езжайте через другие пункты пропуска. :)))))
Беня
2018-06-28 17:08:40
Не понимаю.
Предположим, шо в термически отработанной мясной продукции содержится вирусная зараза (шо само по себе хохма) и колбасе в Финляндию нельзя. Заточив бутерброд с зараженной колбасой прямо под банером у пограничного столба, его потребитель становится носителем вируса, которой так же содержит вирусную заразу как и евонный бутерброд (в конце концов пожиратель бутербродов тоже мясо), и ему в Финляндию таки можно.
Если финны не хотят пускать вирус, надо вообще закрывать нафиг границу на тот самый пресловутый замок и проверять всех на наличие антител к гриппу.
Там у них цивилизованная эуропа, мы же не можем допустить шо на просвещенном западе какие-то кретины занимаются таможенным произволом и идётизмом? Понятно шо "сам дурак".
Вот и объясните идиёту, в чем сакральный смысл этих приседаний у пограничного столба?
Гость
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