Бутерброды с колбасой запретили брать в Финляндию

Мясо и колбасу с бутербродов придется доедать на границе в России.

На финской границе ужесточат контроль за ввозом мясных продуктов россиянами, сообщает "Фонтанка.ru".

Финляндские таможенные органы получили предписание от Евросоюза усилить таможенный контроль за ввозом в страну мясной продукции из-за угрозы распространения африканского свиного гриппа.

В связи с этим на пункте пропуска "Ваалимаа" ("Торфяновка") в июне начинается эксперимент. Туристам с помощью большого баннера будут напоминать о том, что ввозить в Финляндию мясо запрещено, даже если это всего лишь бутерброды с колбасой, взятые в дорогу. В пункте пропуска установят мусорные баки, как в аэропортах, – предполагается, что путешественники будут туда выкидывать запрещённую продукцию.

Таможенники будут изымать всё запретное, что найдут. "Если в действиях нарушителей будут усматриваться признаки умышленного ввоза таких товаров либо неоднократные попытки контрабанды, то в отношении данных лиц будут приниматься меры в соответствии с действующим административным либо уголовным законодательством Республики Финляндии", – говорится в сообщении ведомства.

Эксперимент продлится 3–4 месяца и, если он будет признан успешным, будет распространён и на другие пункты пропуска.