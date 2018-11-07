С декабря из Петрозаводска в Москву можно будет улететь на "Победе" за 499 рублей

Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", в среду открыла продажу билетов на новый регулярный рейс Москва-Петрозаводск, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В момент старта продаж на сайте pobeda.aero на рейсы по новому маршруту до конца зимнего расписания полетов предложено не менее 5000 билетов по минимальному тарифу 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Полеты из Москвы в Петрозаводск начнутся 7 декабря 2018 года и будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Флот авиакомпании "Победа" состоит только из современных комфортабельных самолетов Boeing 737-800, поставляемых напрямую с завода-производителя. В авиапарке 23 новых самолета, до конца года ожидается поставка еще одной машины.

Благодаря ценовой политике и уникальной модели "Победа" пользуется высочайшей востребованностью: средняя загрузка рейсов "Победы" составляет 94%, а на большинстве рейсов достигает 100% - самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Одна из главных задач авиакомпании – повышение авиамобильности россиян. Генерировать пассажиропоток "Победе" удается благодаря доступным тарифам и маршрутной сети. Минимальный тариф компании составляет всего 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Что касается маршрутной сети компании, около 38% карты полетов - уникальные направления.