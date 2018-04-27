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Новости. Общество
12:02, 27 Апреля 2018
фото: администрация Петрозаводска

С кладбищ Петрозаводска вывезут тысячи кубометров мусора

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В Петрозаводске началась уборка территорий городских кладбищ после зимы, сообщила мэрия.

Объявленный администрацией города аукцион на производство полномасштабных работ по очистке территорий кладбищ запланирован на 3 мая. На эти цели предполагается потратить около 1,7 млн рублей.

"Организации-подрядчику будет предложено собрать и вывезти на свалку более четырех с половиной тысяч кубических метров мусора", - отметили в мэрии.

В настоящее время работы осуществляются в рамках "спонсорской помощи городу".

"Одна из организаций убирает часть мусора, накопившегося на кладбищах за зимний период. Согласно достигнутой договоренности его будет вывезено около 400 кубических метров", - рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

С начала этой недели на территориях городских кладбищ собрано и вывезено на свалку около 180 кубометров мусора, заключили в мэрии.

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