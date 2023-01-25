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С любовью к жизни и природе: в Петрозаводске состоится творческий вечер мурманского поэта и художника Александра Даниловского

Новости. Культура
14:18, 27 Февраля 2023

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Поэт и художник Александр Даниловский – человек, в жизни которого охота занимает особое место; это и страсть, и неисчерпаемый источник вдохновения, - возможность быть наедине с природой, чувствовать ее и воплощать эти чувства в стихах и красках.

Когда-то Иван Тургенев написал своему издателю знаменитую фразу о том, что охота свойственна русскому человеку: «Дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить в одних лаптях, по болотам да по лесам, с утра до вечера».

Поэт и художник Александр Даниловский — тот самый русский человек, в жизни которого охота и рыбалка занимают особое место. Это и страсть, и неисчерпаемый источник вдохновения, — возможность быть наедине с природой, чувствовать ее и воплощать эти чувства в стихах и красках.  

Книга стихов Александра Даниловского «На крыльях вдохновения», изданная в 2022 году с авторскими иллюстрациями — акварельными работами, включает в себя произведения, написанные им в течение последних 25 лет.

Как признается автор, большинство произведений были созданы им на природе во время поездок по родной стране.

Как тот самый тургеневский мужик «по болотам да по лесам, с утра до вечера» Александр Даниловский объездил и исходил охотничьими тропами всё Зауралье и Кольский полуостров, берега Белого моря и Карелию. Его поэзия и живопись — о любви к жизни, природе, во многом навеяна одной большой страстью — охотой.

В одной из рецензий на творчество северного художника и поэта говорится:

«Александр Даниловский — художник с большой буквы. Все, к чему он прикасается (живопись, литература, фотография) несет отпечаток его индивидуальности. Главное, что он хочет передать людям — это любовь. Любовь к жизни, природе, женщине. Восхищение, восторг и одухотворенность — главная тема его творчества. Любовь к природе мы видим и в живописных работах (любимая техника — акварель), и в фотографиях, и, конечно, в поэзии. Жизнерадостность, искренность и обаяние — вот визитная карточка этого художника».

Творческий вечер и презентация книги Александра Даниловского «На крыльях вдохновения» в Петрозаводске состоятся 4 марта в 15 часов в Национальной библиотеке Карелии (конференц-зал) по адресу: ул. Пушкинская, д. 5.  

Мы приглашаем всех, кто интересуется современной поэзией и живописью, любит природу и наши северные края. Александр Даниловский не только рисует и пишет стихи, но также поет. Не говоря уже об охотничьих байках, которые он рассказывает так, что заслушаешься!

Подробнее о жизни и творчестве Александра Даниловского читайте здесь.

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В Петрозаводске состоится творческий вечер и презентация книги стихов мурманского поэта и художника Александра Даниловского.
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